"Wir wollen Pokalsieger in Thüringen werden" - so die klare Ansage von Kunert vor dem Spiel.

Dirk Kunert im Spio-Talk

Am Freitagvormittag war Carl- Zeiss-Coach Kunert in unserem SpiO- Talk zu Gast - und hat u.a. etwas zur Fitness seiner Spieler und der Taktik im Spiel in Nordhausen verraten.