Das Sachsenpokalfinale findet am 22. August statt. Nun steht die Anstoßzeit fest - 14:45 Uhr wird angepfiffen. Der Finaltag der Amateure wird zum fünften Mal ausgetragen.

Am Donnerstag begrüßen wir Lok Leipzigs Trainer Almedin Civa im SpiO-Talk. Ab 12 Uhr wollen wir vom 48-Jährigen wissen, wie seine Elf den Finaleinzug schaffen will. Klickt rein!

Seid live dabei!

Umbruch beim 1. FC Lok Leipzig nach dem verpassten Drittliga-Aufstieg: Für Djamal Ziane und Co. steht am Samstag ein K.o.- Duell an. Wir übertragen das Halbfinale im Sachsenpokal bei Oberligist FC Eilenburg im Livestream.