Für Leipzigs Stephane Mvibudulu gibt es gleich noch einen Grund zur Freude. Sein 2:0 Treffer am vergangenen Spieltag holte bei der ersten Abstimmung zum "Volltreffer der Saison" über die Hälfte der Stimmen.

Das Hygiene-Konzept der Berliner sieht für die Partie am Samstag maximal ca. 850 Zuschauer vor. Ausverkauft waren diese Tickets bereits am Montag.

Zuversicht

Chemie-Kapitän Stefan Karau zeigte sich nach dem Spiel zufrieden und angriffslustig, mit Blick auf die kommenden Aufgaben. In der kurzen Vorbereitung habe man vieles richtig gemacht: "Jetzt kann es so weitergehen", so Karau.