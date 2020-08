Denis Waegert wird die heutige Partie als Unparteiischer begleiten. Für den 27-jährigen Berliner ist es die erste Begegnung in der Regionalliga Nordost.

Den direkten Vergleich führen die Auerbacher mit fünf Siegen aus insgesamt zehn Spielen knapp an. Vier Mal setzte sich der FSV durch, nur eine Partie endete unentschieden. Das macht Lust auf mehr!

Im Rückspiel zogen die Vogtländer dann aber den Kürzeren. In einem kampfbetonten Spiel erzielte Rathenows Gorbunow den einzigen Treffer.

In guter Erinnerung wird den Auerbachern das Hinspiel der vergangenen Saison sein. Mit 5:2 fertigte der VfB die Rathenower ab. Überragender Mann des Spiels? Natürlich Marc-Philipp Zimmermann mit vier Buden.

Hoffnung machte den Optikern aber der Auftritt von Neuzugang Emil Gustavus. "Der Junge hat eine Top-Einstellung. Er will unbedingt und er redet auf dem Platz - das fehlt ja bei uns etwas", so Kahlisch über den 19-Jährigen, der erst vor wenigen Tagen von Altglienicke nach Rathenow wechselte.

Rathenow wartet hingegen weiter auf die ersten Punkte in der noch jungen Regionalliga-Saison. Auch am vergangenen Spieltag musste die Elf von Trainer Ingo Kahlisch mit leeren Händen nach Hause gehen. 0:2 hieß es nach 90 Minuten gegen den FC Viktoria Köln.

Auerbachs Trainer Sven Köhler hob im Anschluss an die Partie dennoch mahnend den Finger: "Es wird ein schwieriges Jahr für uns - da verkleistern wir uns auch die Augen nicht, wenn wir heute gegen Chemnitz gewonnen haben. Wir können es hier im Stadion aber allen schwer machen."

Die Vogtländer reisen mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen nach Brandenburg. Am vergangenen Mittwoch siegte der VfB mit 2:1 gegen den haushohen Favoriten Chemnitzer FC.

Ein herzliches Willkommen

zum Live-Ticker in der Regionalliga Nordost. Am 3. Spieltag gastiert der VfB Auerbach beim FSV Optik Rathenow. Anstoß ist am Samstag um 13:30 Uhr im Stadion Vogelgesang. Vorab gibt's hier schon einmal die wichtigsten Infos.