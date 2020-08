Energie-Präsi: "Nicht zufrieden" Energie-Präsident Matthias Auth hat in dieser Woche den Trainer angezählt: "Wir haben dem Trainer klar signalisiert: Es müssen sich Dinge verändern. Wir sind überhaupt nicht zufrieden", sagte der der "Lausitzer Rundschau". Klingt nach einem Ultimatum.

Entscheidende Woche für Abt Der junge Coach braucht aus den kommenden drei Spielen (heute gegen Viktoria, Mittwoch in Auerbach und Sonntag in einer Woche gegen Halberstadt) Siege - wohl mindestens zwei. Abt steht vor der entscheidendsten Woche seiner jungen Karriere.

"Wenn es windig ist, ..." Energie-Trainer Abt sagte auf der PK vor dem Spiel: "Wenn es windig ist, muss man die Segel in die richtige Richtung setzen." Was er damit meint: Zweikampfführung und Torabschluss in seinem Team muss sich verbessern.

Schöne Geste Für Pressevertreter*innen hält der Verein vor jedem Heimspiel ein gewisses Kontingent an Plätzen zurück. Werden diese Plätze nicht von den Medienvertretern abgerufen, gehen dafür Tickets in den freien Verkauf - eine schöne Geste an die Fans. Außerdem gehen Plätze, die von den Sponsoren nicht genutzt werden, an die Fans.

Cottbus hofft auf 2000 Zuschauer Der Plan des Vereins ist eigentlich, perspektivisch 2.053 Zuschauer und Stadion zu lassen. Dieses Hygienekonzept und ein Antrag auf Ausnahmegenehmigung für das Stadion der Freundschaft ist aber am 26. August vom Gesundheitsamt der Stadt Cottbus abgelehnt worden.

1.000 Zuschauer dabei Dem in Cottbus genehmigten Hygienekonzept des FC Energie entsprechend dürfen 1.000 Zuschauer ins Stadion. Die Nachfrage bei den Energie-Fans ist groß, das Stadion dürfte wieder ausverkauft sein.

Blick auf Viktoria Abt erwartet mit den Berlinern "spielstarke Mannschaft, die eine gewisse Dynamik entwickelt und in die Tiefe agiert. Sie haben Spieler dabei, die sehr viel Tempo haben und diese Tiefe auch suchen. Für mich ist das eine Mannschaft, die ich generell sehr weit oben ansiedeln würde."

Desolat Bei der 0:2-Niederlage in Meuselwitz präsentierte sich Cottbus teilweise desolat. FCE- Coach Abt sah die Probleme so: "Vor allem die Zweikampfführung in der zweiten Halbzeit haben wir kritisch besprochen. Es war auch hin und wieder das Problem, dass wir Angriffe ... nicht zielstrebig zu Ende spielen."

Cottbus: Nur ein Sieg unter Abt Mit dem 38-jährigen Abt hat Energie Cottbus nach dem Abgang von Claus- Dieter Wollitz bewusst auf einen jungen Coach gesetzt. Doch Abt hat in seiner Amtszeit seit Januar diesen Jahres in sieben Spielen einen Sieg geholt. Die magere Punktausbeute: 0,86 pro Spiel.

Dämpfer für Viktoria Den Berliner Höhenflug stoppte am vergangenen Wochenende der VSG Altglienicke - im Berliner Landespokal verlor Viktoria, und zwar deutlich 0:6. Doch drei Tage später gewann Viktoria gegen Rathenow.

Viktoria - Traumstart Die Berliner, schon in der vergangenen Saison vorne dabei, erwischten dagegen einen perfekten Start: Bei Drittliga-Absteiger Chemnitz gewann die Viktoria den Saisonauftakt, dann wurde zu Hause Rathenow besiegt.

Cottbus - Fehlstart Die Lausitzer verspielten zu Saisonbeginn eine Führung gegen Lichtenberg und unterlagen dann bei den überraschend spielstarken Meuselwitzern 0:2.