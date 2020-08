Ticker

Schmidt bleibt seiner Linie treu BFV-Trainer Erik Schmidt setzt auf die identische Startelf, die am vergangenen Sonntag auch gegen Halberstadt drei Zähler holte.

Die Aufstellungen sind da II Für die Babelsberger beginnen: Borchardt - Hoffmann, J. Wilton, Lela, L. Wilton - Montcheu, Danko - Müller, Wolf, Dombrowa - Frahn

Die Aufstellungen sind da! Bischofswerda startet mit: Schneider - Cermak, Meinel, Sanin, Kießling - Kurbegovic - Jacob, Fluß, Moravec, Kavalir - Genausch

Babelsberg könnte Sprung machen Auch die Brandenburger würden mit einem Erfolg einige Plätze im Ranking gut machen. Aktuell rangiert der SV mit einem Zähler auf Rang 16.

Hält der BFV den Anschluss? Mit einem Sieg würden die Sachsen weiter an der Tabellenspitze mitmischen. Neun Punkte nach drei Spielen weisen aktuell nur Altglienicke und Viktoria Berlin auf.

Babelsberg unterliegt im Pokal Die Teilnahme am DFB-Pokal, gleichbedeutend mit einem Duell gegen den VfL Wolfsburg, verpassten die "Nulldreier" nur um ein Haar. Gegen Union Fürstenwalde unterlag Babelsberg im Landespokalfinale am vergangenen Wochenende nur knapp mit 2:1.

BFV winkt der Premieren-Sieg Die beiden weiteren Duelle entschieden die Babelsberger jeweils knapp mit 1:0 für sich. Den Schiebockern winkt also nicht nur der dritte Sieg in Folge, sondern auch der Premieren-Erfolg gegen die Filmstädter.

Letztes Duell Das ist fast auf den Tag genau ein Jahr her. Am 28. August 2019 trennten sich beide Mannschaften nach intensiven 90 Minuten mit 3:3.

"Totalausfall" Babelsberg Nicht umsonst sprach SV-Coach Predrag Uzelac von einem "Totalausfall" seiner Mannschaft: "Laufbereitschaft, Zweikampfverhalten, Konzentration - alles, was man in so einem Spiel braucht, hat gefehlt."

Babelsberg zuletzt enttäuschend Die Gäste aus Brandenburg haben einen durchwachsenen Saisonstart hinter sich. Zum Auftakt sprang ein beachtlicher Punktgewinn gegen Jena heraus. Am vergangenen Spieltag setzte es aber eine herbe 1:3- Niederlage gegen Aufsteiger Luckenwalde.

Schmidt mahnt "Wir freuen uns sehr über die drei Punkte, den perfekten Start in die Saison. Haben aber auch gemerkt, dass wir noch viel trainieren und Fehler korrigieren müssen. Davon hängt der Erfolg in den nächsten Wochen ab", so der BFV-Coach im Anschluss an die letzte Parie.

Neuzugänge überzeugen Der Schiebocker Kader wurde im Sommer kräftig umgekrempelt. 14 Akteure verließen den Verein, zwölf neue Spieler sind hinzugekommen. Unter ihnen auch Jakub Moravec und Patrik Kavalir, die den BFV mit ihren Toren gegen Auerbach und Halberstadt quasi im Alleingang nach oben schossen.

BFV nicht wiederzuerkennen Damit können die Norsachsen bereits gegen Babelsberg ihre Siegquote der vergangenen Saison toppen. Damals sprangen gerade einmal zwei Erfolge in 20 Spielen heraus. Der Klassenerhalt war auch dem Corona bedingten Abbruch der Spielzeit zu verdanken.

BFV peilt nächsten Dreier an Mit zwei Siegen zum Auftakt ist den Schiebockern ein Start nach Maß gelungen. Dem 2:0 gegen Auerbach ließ das Team von Erik Schmidt einen knappen 3:2-Erfolg gegen Germania Halberstadt folgen.