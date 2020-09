Gawe ist nach seiner Sperre wieder in der Startelf, Gözüsirin dafür erst mal auf der Bank.

Stenzel, Albert, Gonzalez und Bürger diesmal zunächst auf der Bank, Kadric, Weinert, Mauer und Moritz rotieren wieder in die Startelf.

Nach dem 2:2 gegen TeBe, dem späten Ausgleich, musste ZFC-Coach Koray Gökkurt die Köpfe der Mannschaft ein wenig frei bekommen. "So ein spätes Tor fühlt sich immer wie eine Neiderlage an. Ich denke aber, die Jungs konnten wir wieder gut aufrichten."

Die Berliner holten am Dienstag gegen Chemie Leipzig ein 0:0, der vierte Punkt in der laufenden Saison.

Mittwoch hatten die Meuselwitzer ihr Heimspiel gegen TeBe mit einem 2:2 beendet. Dabei reichte es trotz zweimaliger Führung nicht zum Sieg. "In Lichtenberg wollen wir den Dreier", sagte Coach Koray Gökkurt nach der Partie trotzig,

In der HOWOGE-Arena "Hans Zoschke" gab es noch kein Duell beider Teams. Vergangene Saison fiel das SPiel zunächst mehrfach wegen Unbespielbarkeit aus, dann kam Corona. Das einzige Duell in Meuselwitz entschied der ZFC 2:0 für sich.

Am Samstag geht es in der Regionalliga schon weiter mit dem fünften Spieltag. Der ZFC Meuselwitz gastiert in Berlin bei Lichtenberg 47. Anpfiff ist 13:30 Uhr.