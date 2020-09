Berlinskis Respekt vor der Mannschaft von Matthias Maucksch ist nicht unbegründet. Nach der Auftaktniederlage beim Berliner AK (2:3) zog die "Macht von der Spree", wie sich die Fürstenwalder gern bezeichnen, die Zügel an und putzten drei Mannschaften in Folge: Jena (3:1), Luckenwalde (2:1 und Bischofswerda (2:1).

Schimmel scheinbar fit

Entwarnung gibt es für Felix Schimmel, der mit Verdacht auf Gehirnerschütterung in Babelsberg in der 25. Minute ausgewechselt werden musste und durch Knechtel ersetzt wurde. "Ich denke, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass er am Wochenende im Kader stehen wird", meinte Berlinski.