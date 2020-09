Ticker

Es gibt noch Tickets! Dynamo Dresden hat einen Tag vor dem Pokalkracher 8.500 Karten verkauft. Kurzentschlossene haben noch gute Chancen: Am Spieltag können bis 16 Uhr noch Tickets gekauft werden.

Trauriges Trio Personal-Update: Leo Löwe (Schulter), Kevin Ehlers (Sprunggelenk) und Marco Hartmann (krank) werden am Montag wahrscheinlich fehlen.

Verletzte fit Dynamo hat vor dem Pokalkracher um Paul Will (Nasenbeinfraktur) und Sascha Horvath (Sprunggelenksprobleme) gebangt. Am Donnerstag bekamen beide von den Ärzten grünes Licht: Rückkehr ins Mannschaftstraining erlaubt.

So tippt der Kapitän! Sebastian Mai wagt für uns einen Blick in die Sterne und tippt - na klar - auf einen Sieg. Bleibt nur die die Frage, nach 90 oder 120 Minuten Minuten...

Ein besonderes Duell... ... ist es für Toni Leistner, der aus Dresden stammt, im Sommer von Köln zum HSV wechselte und für Ex-HSV-Vize Ralf Becker, der seit Juli Sportgeschäftsführer bei Dynamo ist.

Ausgeklügeltes Konzept Damals waren in Berlin mehr 70.000 Fans im Stadion, diesmal war lange unklar, ob Zuschauer überhaupt dabei sein dürfen. Dann kam die frohe Kunde: Das Gesundheitsamt hat keine Obergrenze festgelegt. Die Zahl der Besucher hängt vom Buchungsverhalten der Fans ab.

Glorreiche Erinnerungen Die jüngsten Pokal-Erinnerungen sind für alle SGD-Fans ein Mutmacher. In der Vorsaison spielte Dynamo gegen Hertha BSC Berlin riesig auf und zog erst im Elfmeterschießen (7:8) den Kürzeren.

Erst ein Duell im Pokal Im DFB-Pokal trafen sich beide Teams erst einmal: In der 1. Runde der Saison 2003/04 unterlag die SGD knapp mit 0:1. Am Montag besteht also die große Chance zum Ausgleich...

Horror-Serie gegen den HSV Gruselig waren für Dynamo die letzten direkten Duelle gegen den HSV. Dresden ist gegen Hamburg seit elf Pflichtspielen sieglos, der letzte und einzige Erfolg in 15 Pflichtspielen gelang am 7. Dezember 1991 in der Bundesliga...

Duell der Enttäuschten Dynamo stieg 2020 nach vier Jahren in in der 2. Bundesliga als Tabellenletzter ab, der HSV verpasste zum 2. Mal in Folge die Rückkehr in die Bundesliga verpasst. Es kann nur besser werden...