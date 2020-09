Mit Ben Zolinski hat Dirk Schuster seinen Wunschspieler für die Offensive bekommen. Ob der 28- Jährige schon gegen Würzburg in die Startelf rutscht, ließ Schuster offen. Zolinski sagte, dass die Wahrscheinlichkeit für die Startelf gering sei, er aber für einen Einsatz bereit sei.

Gegen Würzburg könnten mit Niklas Jeck und Clemens Fandrich zwei Alternativen wieder zur Verfügung stehen, die im Pokal noch gefehlt hatten. Auch Pascal Tesroet und Jan Hochscheidt rücken wieder näher an die Mannschaft heran.

Aue-Coach Dirk Schuster sagte auf der PK zum Spiel, dass man die richtigen Lehren aus dem Pokalniederlage gegen Ulm gezogen habe. Die Fehler wurden "intern hart angesprochen", so der Coach.

Es ist so weit

Am Wochenende steht der 1. Spieltag der 2. Bundesliga an. Der FC Erzgebirge Aue muss am Samstag bei den Würzburger Kickers ran. Hier im Ticker stimmen wir Sie wie gewohnt auf die Partie ein.