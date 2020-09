Gleich geht es hier los. Der CFC in "himmelblau", der BFC im traditionellen weinrot. Die Seiten werden noch getauscht.

Die Berliner haben drei Torjäger in der Startelf: Brumme, Förster und Steinborn - zusammen 15 Tore - spielen von Beginn an.

Es hatte sich schon angedeutet, jetzt ist es Gewissheit: Der Chemnitzer FC beginnt ohne den verletzten Christian Bickel, der bisher noch kein Spiel verpasst hat. Roscher rückt dafür im Vergleich zum 1:1 gegen Lok Leipzig in die Startelf.

... fehlt möglicherweise am Mittwoch. Er hat sich beim 1:1 gegen Lok Leipzig an der Nase verletzt. Trainer Daniel Berlinski im SpiO-Interview: "Sein Fehlen wäre ein herber Verlust."

Einen Tag vor dem Duell gegen den BFC musste der CFC eine ganz bittere Pille schlucken. Mittelfeldspieler Joannis Karsanidis wird nicht nur das Spiel am Mittwoch verpassen, sondern wohl die gesamte Saison: Meniskus- und Kreuzbandriss - und das das zum zweiten Mal. Bitterer geht's kaum.

BFC-Trio führt Torjägerliste an

Einen wie Förster hätte der CFC, aktuell wohl gern. Der 30-Jährige traf in den ersten sechs Spielen fünf Mal. Den Platz des besten Regionalliga-Torjägers teilt er sich u.a. mit seinen Teamkollegen Lucas Brumme und Ex-Lok-Stürmer Matthias Steinborn. Es könnte für die CFC-Abwehr also ungemütlich Abwehr also ungemütlich werden...