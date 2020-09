Auf geht's! Optik spielt in den roten Jerseys. Lok kommt klassisch in Blau- Gelb daher.

...dann rollt der Ball in Rathenow. Da Chemie Leipzig seine Partie gegen Carl Zeiss Jena mit 0.2 verloren hat, würde Lok mit einem Sieg definitiv auf Rang drei springen. Rathenow könnte mit einem Erfolgserlebnis hingegen aus dem Keller klettern. Wir sind gespannt!

Ingo Kahlisch verändert seine Elf im Vergleich zum letzten Spiel auf zwei Positionen. Für Aydogdu und Polichronakis rücken Muiomo und Özcin in die Startformation.

Mit einem Sieg könnte Lok im Idealfall auf Platz drei springen, den aktuell Stadtrivale Chemie innehat. Auch die Rathenower könnten bei einem Erfolgserlebnis einen ordentlichen Satz in der Tabelle machen und die Abstiegszone verlassen.

Mit Luca Sirch hat Lok gleich nochmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Der Innenverteidiger unterschrieb am Montag einen Einjahresvertrag und kommt vom Bayern- Regionalligisten FC Memmingen.

Die beiden letzten Vergleiche entschieden die Leipziger für sich. 2:0 und 3:1 hieß es in der vergangenen Spielzeit nach je 90 Minuten. Auch sonst spricht die Bilanz für die "Loksche", die in acht Duellen fünf Mal als Sieger vom Platz ging.

Noch frischer ist die Tinte unter der Vertragsunterschrift von Edvardas Lucenka. Der 23-jährige Mittelfeldakteur unterschrieb am Sonntag einen Einjahresvertrag bei den Blau-Gelben. Zuletzt schnürte er in der Oberliga für den VFC Plauen seine Fußballschuhe.

Stendera-Debüt für Lok

Gegen den CFC feierte auch Neuzugang Nils Stendera sein Lok- Debüt. Der 19-jährige Mittelfeldspieler wechselte erst vor wenigen Tagen in die Messestadt und wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Gut möglich, dass er von Trainer Almedin Civa gegen Rathenow direkt von Beginn an aufgeboten wird.