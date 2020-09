Vlachodimos verlängert Weihrauchs Ecke gekonnt mit der Hacke in den Rücken des Elfmeterpunktes, dort kommt Diawusie zum Schuss - trifft die Kugel aber nicht richtig. Keine Gefahr für den SVW-Kasten.

So ist es auch - weiter geht's, auch mit Garcia.

Diawusie lässt über rechts zwei Mannheimer stehen, legt dann von der Grundlinie in den Fünfmeterraum, wo Daferner den Ball im Fallen auf das lange Eck spitzelt - aber Bartels reagiert prächtig.

Stark ist nachlässig bei der Ballverarbeitung, verliert die Kugel - dadurch hat Martinovic in Richtung SGD-Strafraum etwas Raum, aber Knipping bügelt den Fehler seines Vordermanns aus.

Broll wird gleich zu einer ganz starken Parade gegen Ferati gezwungen, nachdem Christiansen und Martinovic für den offensiven Mittelfeldspieler in den Strafraum durchgesteckt hatten. Broll verkürzt im Eins-gegen-Eins geschickt den Winkel an der linken Fünfmeterraumkante. Ganz wichtig für die SGD!

1' Spiel läuft

So, das Spiel läuft. Mannheim ganz in Weiß - Dynamo in traditionellem Schwarz-Gelb.