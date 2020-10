Ticker

Matchplan SGD Grundlage für den Sieg soll ein besseres Pressing sein. Das wurde gegen Mannheim "nicht wie gewünscht in die Tat" umgesetzt. Darauf legte Kauczinski entsprechenden Wert im Training. Trotzdem glaubt er, dass Bayern II eine extrem fordernde Aufgabe sein werde.

Kauczinski will den Sieg Auch wenn Kauczinski den FCB II nur schwer einschätzen kann, will er nicht ohne leere Hände nach Hause fahren: "Es kommt am Freitag nur auf uns an, deshalb mache ich mir prinzipiell wenige Gedanken darüber, wer aus dem Profikader der Münchner dabeisein könnte. Fakt ist: Wir fahren dorthin um zu gewinnen."

Rückkehrer Weihrauch Für Dresdens neue Nummer 10, Patrick Weihrauch, wird es eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Bis 2016 war er fünf Jahre im Nachwuchs des FCB. Davor spielte er vier Jahre für die 1860. "Ich freue mich sehr auf das Spiel und die Rückkehr ins Grünwalder Stadion", so der 26- Jährige am Mittwoch.

Personal III Zudem gab Kauczinski eine Einsatzgarantie für Nachwuchsspieler Max Kulke ab. Er "wird auch am Freitag wieder spielen. Ich finde, dass er das als junger Spieler sehr ordentlich gemacht hat. Es ist wichtig für die Weiterentwicklung, dass er diese Erfahrungen macht", so der Coach.

Personal II Mit Sohm (Sprunggelenksprobleme) und Hartmann (muskuläre Probleme) sind zudem zwei weitere Spieler ins Lazarett gekommen. Auch sie werden gegen München fehlen.

Personal Auf der Pressekonferenz am Mittwoch konnte SGD-Coach Kauczinski schon ein erstes Personalupdate verkünden: Löwe, Becker und Stor werden wegen ihrer langfristigen Verletzungen weiterhin nicht zum Kader zählen.

Keine Zuschauer erlaubt Das Spiel wird dann im Übrigen ohne Zuschauer im Stadion stattfinden. Das aktuelle Infektionsgeschehen in München lässt dies nicht zu.

Saisonverlauf Bayern II Der amtierende Meister aus München ist nach einem personellen Umbruch auf und neben dem Rasen (Meister- Coach Sebastian Hoeneß ist nun Chef bei der TSG Hoffenheim) noch nicht wieder in der Form wie nach der Corona-Pause. Ein Remis (2:2 gegen Aufsteiger Türkgücü) und eine 0:3- Niederlage gegen Verl stehen bisher in der Bilanz. Das ergibt Rang 18.

Kauczinski unzufrieden Nach der Punkteteilung gegen Mannheim hatte SGD-Coach Kauczinksi einige Problemstellen erkannt: Chancenverwertung, Zerfahrenheit, fehlende Gradlinigkeit. Sein Fazit: "Wir können das besser!"

Saisonverlauf Dynamo Nach dem Sieg im Auftaktspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern, hat die SGD am vergangenen Wochenende 1:1 gegen Waldhof Mannheim gespielt. Mit den vier Zählern ist Dynamo damit einer von acht Verfolgern des bisher verlustpunktfreien FC Ingolstadt.

Absteiger gegen Meister Mit Absteiger Dynamo kommt einer der Topfavoriten auf die Nachfolge des FCB II in die bayerische Landeshauptstadt. Denn etwas überraschend hatte sich die U23 des Champions-League-Siegers nach der Corona-Pause den Titel in der 3. Liga erspielt. Aufsteigen in die 2. Bundesliga durften die Bayern-Bubis dann aber nicht, das verbieten die Regularien.

Flutlichtspiel Anstoß der Partie ist am Freitagabend um 19 Uhr. Es leuchtet also hell im Städtischen Stadion an der Grünwalder Straße - je nach Anhängerschaft wahlweise auch als Sechzgerstadion oder Hermann-Gerland-Kampfbahn bekannt.