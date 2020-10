Auch der HSV teilte kurz darauf mit, dass die Partie nicht wie geplant stattfinden könne, stattdessen steht eine Übungseinheit auf dem Plan Plan: "Für den HSV bedeutet das, d dass statt des Punktspiels nun eine Trainingseinheit am Sonntag um 10.30 Uhr stattfinden wird", heißt es in einer Vereinsmitteilung.

"Der heute früh durchgeführte PCR-Test ergab zwei neue positive Testungen. Auf Anweisung des Gesundheitsamtes reist die Mannschaft des FC Erzgebirge Aue sofort zurück ins Erzgebirge und begibt sich vorsorglich in Quarantäne", schreiben die Sachsen bei Test ergab zwei neue positive Testungen. Auf Anweisung des Gesundheitsamtes reist die Mannschaft des FC Erzgebirge Aue sofort zurück ins Erzgebirge und begibt sich vorsorglich in Quarantäne", schreiben die Sachsen bei Twitter.

Schockmeldung am späten Samstagabend: Das Spiel von Erzgebirge Aue beim Hamburger SV muss abgesagt werden. Grund sind zwei weitere Corona-Fälle bei den "Veilchen".

Der HSV-Coach am Freitag zur möglichen Leistner-Rückkehr: "Im Moment habe ich noch viele Ideen. Wir haben ein paar Lösungswege gesucht und gefunden. Und ja, na klar, so ein Spieler wie Toni Leistner kann gerade angesichts der Physis, die ein Gegner wie Erzgebirge Aue auf den Platz bringt, helfen."

Zudem muss HSV-Coach Daniel Thioune auf David Kinsombi verzichten, der sich im Training einen kleinen Faserriss in der Wade zugezogen hat.

Die Hamburger müssen in dem Duell weiter auf Mittelfeld- und Angriffsspieler Sonny Kittel verzichten. Der 27-Jährige, der gegen Paderborn wegen eines grippalen Infekts fehlte, konnte bisher nicht mit dem Team trainieren und ist damit keine Option für Sonntag.

Eine weitere Testreihe brachte am Donnerstagabend dann nur negative Ergebnisse. Damit kann Aue ab Freitag wieder normal trainieren.

Corona-Unruhe beim FCE

Am Donnerstag gab es aus Aue die Meldung eines positiven Corona-Test im Umfeld der Mannschaft. Dieser hat auch Einfluss auf die Vorbereitungsgestaltung. So musste das Team-Training am Nachmittag abgesagt werden. Stattdessen machen die Profis Individualübungen.