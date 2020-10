Die Spielrollen sind hier auch in den ersten Minuten schon gut erkennbar. Bautzen probiert hier spielerisch gleich mal den Ton anzugeben. Radebeul wird eher etwas passiver agieren und auf Konter lauern.

1' Anpfiff

Los geht's in Bautzen. Die Hausherren mit dem Anstoß und in schwarzen Jerseys gekleidet. Radebeul agiert in weiß.