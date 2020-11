34' Derstroff knallhart Klasse Aktion von Derstroff, der nicht lange fackelt und sofort nach Landgraf- Zuspiel abzieht. Weinkauf taucht ab. Die nachfolgen Ecke bringt nichts.

31' Das Tempo... ...ist weiterhin hoch, und das auf beiden Seiten.

25' HFC trifft Außenpfosten War das knapp. Halle mit Boyd, der zentral Landgraf in Position bringt. Sein Schuss touchiert den rechten Pfosten des MSV-Tores.

23' Duisburg drückt wieder Nach guten Szenen von Boyd und Papadopoulos kommt momentan der MSV wieder in Fahrt.

19' Lattentreffer MSV Jetzt wird es heiß vor dem HFC-Tor. Krempicki trifft die Lattenunterkante, der Ball springt zum Glück wieder heraus. Im Anschluss muss sich S. Müller strecken, um den Nachschuss zu entschärfen.

18' Nächste Chance HFC Halle bleibt dran. Diesmal drückt Papadopoulos aus der Distanz ab. Weinkauf muss sich mächtig strecken und boxt die Kugel über den Balken.

18' Dicke Möglichkeit Halle Boyd mit der dicken Möglichkeit, Weinkauf klärt in großer Manier.

14' Chance Karweina Gute Chance MSV. Sauer bedient Karweina. Der dreht sich, bringt aber den Ball nicht im HFC-Gehäuse unter. Die anschließende Ecke kann Halle locker klären.

11' Boyd steht bereit Der Ball kommt in den 16er, Volkmer fällt. Boyd stand bereit und kann nicht verstehen, dass es keine Ecke für die Hallenser gibt.

10' HFC aktiv Die Hallenser sehr aktiv, Duisburg kann nicht genau aufbauen.

6' Eberwein-Flanke Eberwein kann sich rechts durchsetzen, seine Flanke in den Fünfer erreicht jedoch nur den Duisburger Sauer.

3' Ecke HFC Und jetzt ist auch der HFC nach vorn geeilt. Lindenhahn bringt den Eckstoß herein, aber genau in die Arme von MSV- Torwart Weinkauf.

1' MSV gleich im Vorwärtsgang Die Zebras gleich mit dem ersten Abschluss. Karweina schießt aus 20 m aber deutlich über den Kasten von HFC- Schlussmann S. Müller.

1' Anpfiff Die Partie läuft. Die Hausherren haben Anstoß.

2 Änderungen in HFC-Startelf Halles Trainer Florian Schnorrenberg nimmt im Vergleich zum 1:1 gegen Hansa Rostock zwei Änderungen in der Startelf vor. Für Titsch Rivero, der nicht im Kader steht, und Sternberg (Bank), kommen Papadopoulos und Derstroff.

Herzlich willkommen In wenigen Minuten pfeift Schiedsrichter Schwengers in der Schauinsland-Reisen-Arena den Nachholer zwischen Duisburg und Halle an. Wir sind im Live-Ticker dabei.

Boeder diesmal auf HFC-Seite Ein besonders Spiel dürfte es für Rechtsverteidiger Lukas Boeder werden. Der 23-Jährige wechselte im Sommer von Duisburg an die Saale. In der letzten Spielzeit stand er in der Begegnung zwischen dem MSV und Halle am 27. Juni 2020 (2:2) noch in den Reihen der Meidericher.

Es winkt Tabellen-Mittelfeld "Wir haben gefightet und dagegengehalten", sagte HFC-Coach Schnorrenberg nach der Partie gegen Rostock. Mit dem gleichen Engagement könnte in Duisburg die volle Punktausbeute drin sein und die Hallenser ins Tabellen-Mittelfeld springen.

Dritter HFC-Auswärtssieg? Die MSV-Heimschwäche könnte für den HFC in die richtige Richtung für einen Dreier zeigen, zumal die Saalestädter auswärts schon zwei Siege (plus zwei Niederlagen) eingefahren haben und sechs ihrer bisher zehn Zähler in fremden Gefilden einfuhren.

Meidericher heimschwach Auch zuhause sieht es bei den Zebras nicht sonnig aus: In der Schauinsland-Reisen-Arena gewannen die Duisburger noch kein Heimspiel und können nur ein mageres Pünktchen aufweisen.

MSV im Formtief Die Meidericher sind nach der Übernahme von Trainer Gino Lettierie (sein zweites Engagement beim MSV) weiter im Formtief und verloren zuletzt bei Türkgücü München 1:2. Allerdings saß da der 53-Jährige noch als Zuschauer auf der Tribüne.