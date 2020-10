7.500 Fans sind heute erlaubt. 4.500 Tickets wurden bislang abgesetzt. FCM-Abwehrchef Tobias Müller will die Zuschauer noch genießen - solange es sie angesichts der steigenden Corona- Zahlen noch gibt

Und dann gingen auch schon die wichtigen Derbys gegen Halle und in Dresden verloren. Besonders offensiv läuft nicht viel zusammen.

Vor zwei Jahren

Da war der 1. FCM noch in der 2. und Türkgücü in der 5. Liga. Die Münchner stiegen zuletzt zweimal in Folge auf und spielen bislang eine gute Rolle. Es gab sechs Punkte aus vier Partien und man ist noch ungeschlagen.