Personal Justin Löwe wird am Samstag ebenso wie Luka Stor, Pascal Sohm und Marco Hartmann verletzungsbedingt fehlen. Auch für Rechtsverteidiger Robin Becker kommt ein Einsatz in Lübeck zu früh.

Löwe fordert "100 Prozent" Auch Linksverteidiger Chris Löwe nahm seine Mitspieler noch einmal in die Pflicht. "Der Sieg gegen Magdeburg war extrem wichtig für unser Selbstvertrauen", so der 31- jährige Routinier. Aber "du musst in dieser Liga einfach jede Woche 100 Prozent Leistung bringen, um zu bestehen."

Kauczinski warnt "Der VfB Lübeck ist ein unangenehmer Gegner, da darf man sich nicht von den Ergebnissen aus den letzten Spielen täuschen lassen. Sie haben in den Partien von Anfang an richtig Feuer gemacht und verfügen über ein gutes Umschaltspiel, mit dem sie immer wieder schnell nach vorne kommen", so der SGD-Trainer auf der gestrigen Pressekonferenz.

Lübeck kein gutes SGD-Pflaster Zweimal traten die Dresdner bisher auswärts in Lübeck an. Beide Male musste man sich mit 0:1 geschlagen geben. So auch beim letzten Auftritt 2008, damals noch in der Regionalliga Nord.

Hosiner wieder von Beginn an? Der Neuzugang vom Chemnitzer FC erhielt von Kauczinski gegen Magdeburg erstmals von Beginn an das Vertrauen - und überzeugte prompt mit einer starken Leistung. Bleibt abzuwarten, ob er auch in Lübeck den Vorzug im Sturm vor Christoph Daferner erhält.

Zuschauer Nach aktuellem Stand dürfen 1860 Fans die Partie im Lübecker Stadion an der Lohmühle verfolgen. Gästefans sind aufgrund einer bundesweiten Regelung nicht zugelassen.

Tabelle In der Endabrechnung rangiert Dynamo mit aktuell sieben Punkten auf Platz zwölf und könnte mit einem erneuten Sieg ganz oben anklopfen. Die Lübecker hängen hingegen mit zwei Zählern im Tabellenkeller fest.

Aufsteiger Lübeck Frisch in der 3. Liga angekommen, läuft es bei den Norddeutschen noch alles andere als rund. Nach vier Spieltagen wartet das Team von Trainer Rolf Landerl weiter auf den ersten Sieg. Erst am vergangenen Samstag hagelte es eine deutliche 1:4-Schlappe gegen 1860 München.

Matchwinner Stark Das Goldene Tor erzielte Yannick Stark. Und das tat ganz besonders gut, wie der 29-Jährige im Anschluss an die Partie berichtete.

Derby-Erfolg im Gepäck Nach durchwachsenem Saisonstart feierte die SGD am vergangenen Wochenende einen ganz wichtigen Sieg. Im "Elb-Clasico" gegen Magdeburg triumphierte das Team von Markus Kauczinski nach hartem Kampf mit 1:0.

Bewegte Bilder... ...gibt es auch zu sehen. Der MDR überträgt die Partie live im TV sowie im Stream. Emotionen satt bekommen Sie aber natürlich wie gewohnt auch in unserem Live-Ticker geboten.