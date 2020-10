Verl hat es in der Tabelle sogar schon auf Rang zwei geschafft. Zuletzt gab es aber Niederlagen gegen Rostock und Ingolstadt - nun ist man Achter.

Verl sei "eine eingespielte Mannschaft, die mit viel Euphorie gestartet ist", so FCM-Trainer Hoßmang.

"Es wird ein schweres Spiel, Verl ist gut gestartet und hat den Schwung aus dem Aufstieg mitgenommen", so Gjasula zur Partie heute.

O-Ton Gjasula

"Natürlich will jeder Spiele von Anfang an spielen, aber das gehört dazu. Ich wollte mit meiner Erfahrung, unserem Spiel Sicherheit geben. Es war nur 1:0. Ich bin froh, dass ich meinen Teil zum 2:0 beitragen konnte.", so Jürgen Gjasula beim FCM-TV.