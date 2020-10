50 Tickets wurden unter den Sponsoren des FCC verteilt. Die restlichen 200 Karten gingen an Dauerkartenbesitzer.

Cottbuser Neuzugang Frick

FCE-Neuzugang Frick, bei dem am 10.10. eine Covid19-Infektion festgestellt worden ist, ist seit wenigen Tagen in Cottbus. Er sagte: "Ich hoffe, dass ich am Mittwoch gleich spielen kann."