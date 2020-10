Aue setzt die Gäste unter Druck. Diesmal bekommt Testroet den Ball durch die Gasse, scheitert aus halblinker Position aber an Gelios - und stand zuvor im Abseits.

Krüger macht die Szenerie über rechts gefährlich - seine scharfe, flache Eingabe stiftet im Fünfmeterraum Unruhe, aber Zolinski kommt nicht in Abstauberposition - Gelios begräbt den Ball unter sich.

Schiri Badstübner schaut sich die Szene auf Hinweis des VAR noch mal an.

Urplötzlich läuft's bei Kiel - nach schöner Dreiecks-Kombination über Bartels und Lee gerät Serra aus acht Metern in Rücklage und schaufelt drüber.

8' Was ist hier los?

Kiel - bis dato noch überhaupt nicht auf dem Platz - gleicht nach dem ersten gelungenen Spielzug aus. Lee steckt für Dehm in die Tiefe, der spielt flach an den Fünfer, wo Serra mit der Fußspitze zuerst am Ball ist und trifft.