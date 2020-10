Im Vergleich zum 0:1 in Ingolstadt - mehr als 85 Minuten in Unterzahl - startet Dynamo auf zwei Positionen verändert: Ehlers rückt für den gesperrten Kulke ins Team, Daferner verdrängt Diawusie.

... aber in Dresden wird gespielt. 14 Uhr geht's hier los. Wir warten gespannt auf die Aufstellungen. Trainer Kauczinski kündigte gestern zwei Spitzen an. Mal sehen, ob es dabei bleibt.

Nach sechs Spielen standen drei Punkte, 6:12 Tore und Tabellenplatz 19 zu Buche. Der Sieg am letzten Wochenende gegen Kaiserslautern war Balsam und hat Meppen auf den ersten Nichtabstiegsplatz katapultiert.

999 Glückliche dürfen am Sonnabend beim Spiel dabei sein. Danach ist zumindest für November Schluss mit Zuschauern im Stadion.

... bleibt länger in Dresden. Dynamo verlängerte den Vertrag mit dem 19- Jährigen zwei Tage vor dem Spiel gegen Meppen bis 2023. "Ich fühle mich wohl", sagte der Allrounder noch etwas schüchtern auf seiner ersten gegen Meppen bis 2023. "Ich fühle mich wohl", sagte der Allrounder noch etwas schüchtern auf seiner ersten PK.

Torsten Frings - der prominenteste Meppener - darf am Samstag nicht im Innenraum coachen. Er hat gegen Kaiserslautern Rot gesehen und muss nun auf die Tribüne.

Trainer Markus Kauczinsk muss in der Defensive improvisieren. Neben Kulke fehlen Chris Löwe und Robin Becker verletzt. Dagegen ist Marco Hartmann zurück im Training.

Ein Platzverweis jagt den nächsten: Nach Paul Will und Tim Knipping sah zuletzt Max Kulke Rot. Er wurde für ein Spiel gesperrt und fehlt am Samstag.

... wenn es überhaupt Dynamo-Tore gibt. Im Durchschnitt braucht Schwarz-Gelb 126 Minuten für einen Treffer. In sieben Spielen gelangen magere fünf Törchen.

1:0 für Dynamo

Die Bilanz der beiden Gegner ist schnell erzählt: Es gab in der Vergangenheit erst ein Duell. Dynamo gewann 1994 in der 1. Runde im DFB-Pokal in Meppen mit 1:0. Torschütze: Werner Rank. Mal sehen, wer den zweiten Dynamo-Treffer erzielt...