In zwei Stunden gilt es für die Elbe Städter. Schafft der FCM endlich den zweiten Saisonsieg. Durch Erfolg des VfB Lübeck gestern sind die "Blau- Weißen" in der Tabelle auf den letzten Platz gerutscht.

Für den FCM wird es ein Wochenende der Wahrheit, Coach Hoßmang will nun endlich das "Rad umdrehen".

"Es geht um die Werte des 1. FC Magdeburg, wie wir miteinander umgehen." FCM-Sportdirektor Kallnik und Trainer Hoßmang sind am Donnerstag noch mal auf die Suspendierung von Jürgen Gjasula und Sören Bertram eingegangen.

20 Jahre Sieg gegen Bayern

In schwierigen Zeiten wie derzeit an der Elbe kann der Blick auf erfolgreichere Zeiten nicht schaden: 20 Jahre ist der legendäre Sieg im DFB-Pokal gegen Bayern München mittlerweile her.