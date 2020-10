Dynamos Trainer Markus Kauczinski nimmt fünf Veränderungen im Vergleich zum Auftritt gegen Zwickau vor. Für Becker, Chris Löwe, Will, Weihrauch und Vlachodimos rücken Kulke, Meier, Kade, Königsdörffer und Stefaniak in die Startelf.

Neben Leo Löwe, Luka Stor, Marco Hartmann und Pascal Sohm muss Kauczinski am Samstag auch den Ausfall von Chris Löwe kompensieren. Der Linksverteidiger fällt mit einen Außenbandriss mehrere Wochen aus. Ob Kevin Ehlers und Robin Becker rechtzeitig fit werden, ist noch fraglich.

Zwölf Mal trafen beide Teams bisher aufeinander. Mit zwei Siegen, vier Niederlagen und ganzen sechs Unentschieden ist die Bilanz für Dynamo ausbaufähig. Auch das letzte Aufeinandertreffen im April 2019 in der 2. Bundesliga entschieden die Oberbayern mit 1:0 für sich.

Kauczinski erwartet enge Partie

"Favorit oder kein Favorit spielt für Ingolstadt keine Rolle. Wie wir in den letzten Spielen gesehen haben, sind viele Teams gut aufgestellt. Es wird wieder eine Partie auf Augenhöhe, in der Kleinigkeiten über den Sieg entscheiden werden", so Kauczinski auf der gestrigen PK.