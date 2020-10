Bittroff und Steininger sitzen auf der Bank, Malachowski hat es nicht in den Kader geschafft. Dorthin kehrt Sören Bertram zurück. Florian Kath fehlt nach wie vor, der von Freiburg gekommene Rückkehrer braucht wohl noch Zeit.

Rotation

Auch Dominik Ernst und Luka Sliskovic rotieren herein. Der eine wurde nach einer schweren Verletzung in Verl geschont, der andere überzeugte als Joker in Verl.