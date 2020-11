Mal schauen, wie Dynamo mit dem Rückstand jetzt hier umgeht. An der Ausrichtung sollte sich zunächst einmal nichts ändern. Es bedarf einfach etwas mehr Konzentration in den Angriffen.

... und dann gleich ein Tor. Da wollten wir gerade schreiben, dass beide Team ihre Angriffe nicht richtig zu Ende spielen. Auch wenige Augenblicke vor dem "Löwen"-Jubel sah es so aus, als wäre der Ball schon wieder weg.

Steinhart bringt die Gäste in Führung. Dabei war die Situation schon fast geklärt. Stefaniak geht dann nicht richtig auf den zweiten Ball. Steingart zieht aus 18 Metern ab, der Ball rutscht dem Schützen noch etwas über den Schlappen, geht aber perfekt ins rechte Ecke. Broll fliegt umsonst.

Stefaniak da eigentlich zuletzt am Ball, aber es gibt den Standard für die Hausherren. Aber jegliches aufkommende Diskussionspotential macht Stefaniak gleich wieder weg, in dem er die Ecke hinter die Grundlinie schlägt.

Stefaniak versucht es von der Strafraumkante direkt. Der Ball geht aufs lange Eck, aber auch knapp über den Querbalken. Zumindest die erste Chance in der Statistik.

Da sackt der Dynamo-Angreifer am Strafraum mit einem lauten Schrei zusammen. Der Pfiff bleibt aus und Hosiner steht auch unvermittelt wieder auf.

16' Schuss Mölders

Endlich mal ein Abschluss per Kopf von Mölders - der Ball geht vorbei und auch nicht in die Statistik ein. Denn es gab zuvor einen Pfiff. Was genau der Unparteiische da moniert hat, ist nicht ganz klar.