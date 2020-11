Boyd legt am Hansa Strafraum den Ball mit der Brust ab, aber Eberwein kommt einen Schritt zu spät und begeht ein Foul.

Die Gäste mit der Spielkontrolle in den ersten zwei Minuten. Aber noch ohne Gefahr.

Und los geht es. Hansa ganz in Blau hatte Anstoß. Der HFC in roten Trikots und weißen Hosen.

Zuschauer sind heute im Stadion in Halle auf Grund der Corona- Schutzverordnung nicht erlaubt.

Bei Hansa steht natürlich auch Bentley Baxter Bahn in der Starformation. Die fußballspielende Alliteration war in der Vorsaison noch beim HFC aktiv und ist aktuell mit drei Treffern und drei Vorlagen Topscorer im Team von Jens Härtel.

Ohne den angeschlagenen Guttau und den pausierenden Dehl versucht es der HFC heute also gegen Hansa. Auch Shcherbakovski steht nicht auf dem Aufstellungsbogen. Das ist die Startelf: S. Müller - Landgraf, Reddemann, Vucur, Boeder - Nietfeld, Titsch Rivero, Lindenhahn - Sternberg, Eberwein, Boyd

Bitte an den DFB

Schnorrenberg richtete deshalb auch einen Wunsch an den DFB. Das Spiel gegen Haching solle nicht direkt im Anschluss an die zwei englischen Wochen terminiert werden: "Wir wollen keine drei englischen Wochen am Stück spielen und hoffen, dass der DFB das berücksichtigt. Ansonsten reden wir hier von Wettbewerbsverzerrung."