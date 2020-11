Ausgerechnet in seinem Startelfdebüt am vergangenen Wochenende beim 1:4-Dämpfer bei Waldhof Mannheim musste der vorherige Magdeburger Rico Preißinger bereits nach etwas mehr als einer Viertelstunde mit einem Schlüsselbeinbruch vom Feld und fällt für den Rest des Jahres aus.

"Wenn wir eklig sind und gleich wieder in ihre Köpfe kommen, dann ist es möglich, dort um drei Punkte zu spielen", blickte FCM-Kapitän Christian Beck am Freitag voraus

Neuanlauf Richtung 2. Liga

Der FCI verspielte wenige Wochen später im Relegations-Rückspiel gegen Nürnberg in der 6. Minute der Nachspielzeit den Wiederaufstieg in die 2. Liga. Der Neuanlauf ließ sich in den vergangenen Wochen gut an: Mit 17 Punkten aus zehn Spielen stehen die "Schanzer" derzeit auf Rang drei.