Dynamo stößt an.

"Wir wollen aus Dresden Punkte mitnehmen. Dynamo hat einen sehr guten Kader und hat sich nach anfänglichen Problemen in der Liga zurecht gefunden", sagte Unterhaching-Coach Arie van Lent, der "mit keinem schlechten Gefühl" nach Dresden fährt.

"Wir müssen den Kampf annehmen, dann kommt das spielerische. Wir müssen das Spiel mit Feuer durchziehen. Es war nie komplett schlecht, jetzt sind alle nah am Leistungslimit."

Dynamo mit Mai und Stefaniak

Gute Nachrichten vor dem Spiel am Mittwoch: Marvin Stefaniak und Sebastian Mai sind wieder fit. Ob sie von Beginn an spielen, will der Coach kruzfristig entscheiden.