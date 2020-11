Hansa spielt ganz in Schwarz, Magdeburg in Blau-Weiß.

Damit kehrt Kapitän Beck nach längerer Zeit wieder in die Anfangself zurück. Für Conteh ist es das Startelfdebüt in dieser Saison.

Im Vergleich zum 0:1 in Ingolstadt gibt es drei Veränderungen in der Magdeburger Startelf: Malachowski, Conteh und Beck ersetzen Gjasula, Kath und Brünker.

FCM bleibt Vorletzter

Eine gute Nachricht gab es für den FCM bereits am Dienstagabend: Meppen verlor in Wiesbaden mit 0:1 und konnte so vorerst nicht an den Magdeburgern vorbeiziehen. Damit bleiben die Elbestädter Vorletzter in der Drittliga-Tabelle.