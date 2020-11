74' Zwickau an die Latte Die beste Chance im Spiel, Könnecke zieht aus 16 Metern ab, Weis kann den Ball nur nach vorn fausten. Wegkamp mit der Kopfballchance aus 6 Metern - aber an die Unterkante der Latte.

73' Köln kontert Die Viktoria setzt nun auf Konter. Thiele wird geschickt, aber er läuft sich fest.

72' Zwickau nun leicht überlegen Die Gäste im Moment mit mehr Zug zum Tor. Schikora mit einem Schuss. Aber der FSV im Abschluss zu ungenau.

71' Gelbe Karte Viktoria Köln Fritz sieht Gelb nach einem Foul.

69' Wechsel Viktoria Köln Nun auch der erste Wechsel der Gastgeber. Im Mittelfeld geht Drittliga-Topstar Risse runter. Für ihn Holzweiler im Spiel.

67' Überschaubares Niveau Insgesamt aber: eher magere Fußballkost mit überschaubarem Niveau sehen wir hier. Nichts für Feinschmecker. Eher das Bauernfrühstück.

65' Wechsel FSV Zwickau Nächster Wechsel bei den Gästen. Es ist bereits der dritte Wechsel. Im Mittelfeld muss Coskun runter, für ihn Offensivspieler Starke auf dem Platz.

62' Freistoß Zwickau An der Außenlinie geht Kölns Bunjaku beim Angriff zu rustikal zu Werke. Freistoß aus der eigenen Hälfte für Zwickau.

61' Zwickau jetzt bissiger Die Sachsen gehen zeitiger drauf und arbeiten sich in Richtung Kölner Tor. Aber am Strafraum bleiben die Zwickauer zu ungenau.

58' Wechsel FSV Zwickau Nächster Offensivwechsel bei Zwickau. Für Wolfram kommt nur Wegkamp. FSV- Coach versucht, offensive Akzente zu setzen.

56' Zwei Ecken Köln Es werden sogar zwei Ecken. Nach dem zweiten Eckstoß kann Risse aus der zweiten Reihe abziehen. Der Ball geht knapp daneben.

55' Einzelaktion Wunderlich Der Kölner Kapitän mit einem Solo Richtung Zwickauer Tor. Er lässt sich abdrängen, holt aber immerhin eine Ecke raus.

53' Ruhiger Spielaufbau Köln mit geruhsamem Spielaufbau. Zwickau lässt die Viktoria kommen und geht nach dem Mittelkreis drauf. Und dann ist der Ball auch weg.

51' Aber im Juni ... Aber im Juni - beim letzten Aufeinandertreffen beider Teams, da stand es sogar bis zur 60. Minute 0:0. Und am Ende wurde es beim 3:0 ja doch noch recht unerhaltsam.

50' Wenig Tempo Anders als zu Beginn der Partie sehen wir jetzt keine Anfangsoffensive der Gastgeber. Und auch Zwickau lässt es ruhig angehen. Keine Höhepunkte im Moment.

48' Visitenkarte König Der eingewechselte Angreifer gibt eine erste Visitenkarte ab - mit einem Foul gegen Gottschling im Mittelfeld.

46' Anstoß Zwickau - und Torschuss Der FSV hat nun den Anstoß, spielt schnell nach vorn. Wolfram zieht aus 20 Metern ab. Nicht gefährlich, aber wir notieren: Ein Torschuss der Gäste.

46' Wechsel FSV Zwickau Die Zwickauer wechseln in der Offensive. Für Willms kommt Torjäger- Routinier König.

Nun auch Köln Auch die Viktoria kommt auf den Platz. Gleich geht's weiter. Und: Wir haben doch einen Wechsel.

Zwickau schon da Der Gast steht bereits draußen auf dem Rasen - und hält sich mit Springen warm.

Keine Wechsel Gleich geht's weiter. Es sieht so aus, als wenn beide Teams mit der Startaufstellung weiterspielen.

Zwickau fängt sich nach 30 min Der FSV brauchte etwa 30 Minuten, um sich zu fangen. Eigene Chancen spielte das Team von Coach Enochs nicht heraus. Aber: Zwickau zeigte sich nun defensiv verbessert und ließ zumindest keine Kölner Möglichkeiten mehr zu.

Köln könnte führen In der Anfangsphase war Köln das deutlich bessere Team, hatte drei, vier gute Chancen zur Führung. Doch FSV-Keeper Brinkies hielt die Zwickauer im Spiel.

Halbzeit Referee Bauer lässt gar nicht nachspielen - es gibt auch keinen richtigen Grund dafür. Pause. Mit 0:0 geht es in die Kabinen.

45' Gelbe Karte Viktoria Köln Wolfram hat am Mittelkreis freie Bahn, wird von Lanius aber umgerissen. Das gibt Gelb. Der Zwickauer Angreifer fordert einen Platzverweis. Das wäre aber zu hart.

43' Zwickau verbessert Der FSV defensiv strukturierter, steht jetzt auch höher.

42' Erste Ecke Zwickau Coskun von links, aber zu kurz. Köln kann den Ball rausköpfen.

40' Auch Zwickau ungenau Auf der Gegenseite auch ein Ball von Schröter vor das Tor zu ungenau, die Viktoria kann leicht klären.

39' Brinkies pflückt eine Flanke Köln am FSV-Strafraum, Gottschling bringt den Ball hoch rein. Doch Brinkies macht sich lang und holt die Kugel runter.

37' Ausgeglichene Partie Mittlerweile eine ausgeglichene Partie. Zwickau hat sich ins Spiel gekämpft. Das heißt aber auch: Es gibt gerade keine Chancen, beide Teams neutralisieren sich im Mittelfeld.

35' Gelbe Karte FSV Zwickau Angriff Köln, Coskun senst im Mittelfeld den Kölner Gottschling um. Erste Gelbe für die Zwickauer.

34' Schöne Aktion Zwickau Könnecke erobert den Ball am Strafraum, spielt auf links zu Coskun. Dessen Flanke aber zu ungenau.

30' Köln bleibt bestimmend Der Gastgeber gibt weiter den Ton und das Tempo vor. Aber Zwickau hinten jetzt geordneter, hat besseren Zugriff auf das Spiel.

30' Zwickau ein bisschen offensiver Der Gast aus Sachsen nun etwas mutiger. Etwas. Willms geht über links, läuft sich aber am Strafraum fest.

27' Freistoß Zwickau Wolfram bringt den Ball aus 30 Metern Richtung Kölner Strafraum. Aber zu kurz, der Ball wird geklärt.

26' Ecke abgefangen Aber es bleibt dabei: Zwickau steht tief und kann offensiv noch keine Akzente setzen.

25' Brenzlig im FSV-Strafraum Risse will Bunjaku bedienen, aber Schikora klärt zur Ecke.

22' Gelbe Karte Viktoria Köln Die nächste Verwarnung. Gottschling fällt Willms an der Außenlinie. Dafür gibt es Gelb. Zwickau kann den Freistoß rund 30 Meter vor dem Tor aber nicht nutzen.

20' Köln hat den Ball Der Gastgeber weiter auf dem Weg nach vorn - gefühlt mit 80 Prozent Ballbesitz.

18' Drinkuth rustikal Der Zwickauer langt in einem Kopfballduell mit Klefisch ordentlich zu. Klefisch geht nach einem Ellenbogencheck zu Boden. Der Referee lässt aber weiterspielen. Grenzwertig.

17' Der Gastgeber dominiert Gut eine Viertelstunde rum. Der Gastgeber bestimmt die Partie hier ganz klar und muss eigentlich führen. Zwickau mit Glück und Brinkies.

15' Weiter köln Zwickau kann sich nicht befreien. Stattdessen die nächste gute Chance der Gastgeber. Gottschling bedient Wunderlich, der aus 16 Metern abzieht. Aber erneut Brinkies auf dem Posten.

13' Gelbe Karte Viktoria Köln Die erste Gelbe im Spiel. Thiele sieht den Karton nach einem Foul an Coskun.

13' Gute Chance Köln Die Ecke landet auf dem Hinterkopf von Klefisch. Gefährlich. Doch Brinkies lenkt den Ball über die Latte.

12' Freistoß Köln Aus 30 Metern rechts - Wunderlich bringt Ball rein. Ein Zwickauer klärt über die Querlatte zur Ecke.

10' Weiter Einwurf Zwickau Nach einem weiten Einwurf von Zwickau kommt der Ball zu Coskun, der will links zur Grundlinie gehen und den Ball reinbringen. An der Grundlinie rutscht er aber aus. Chance vergeben.

8' Wieder Köln Kapitän Wunderlich nimmt einen Ball aus 20 Metern direkt. Auch weit drüber. An Präzision fehlt es hier und heute noch. Das Bemühen ist aber erkenntbar.

7' Erster Torschuss Zwickau Der erster zaghafte Versuch der Zwickauer. Wolfram mit einem Volleyschuss aus 16 Metern. Deutlich daneben. Aber immerhin ein Versuch.

4' Zwickau noch nicht wach Der FSV verschläft hier gerade die Anfangsphase. zum Glück für die Sachsen ist noch nichts passiert.

3' Nächste Großchance Köln Viktoria drückt weiter. Der Ball kommt im Strafraum zu Wunderlich, der aus 10 Metern Brinkies prüft.

2' Erster Torschuss Köln beginnt offensiv. Bunjaku über rechts, bedient Klefisch. Schuss aus 8 Metern halblinks. Brinkies klärt.

1' Anpfiff Die Partie läuft. Köln ganz in Rot mit dem Anstoß. Zwickau spielt ganz in Schwarz.

Seitenwahl Zwickau hat die Seitenwahl gewonnen - und spielt von rechts nach links von der Haupttribüne gesehen. Dafür hat Viktoria glech den Anstoß.

Schiedsrichter Tom Bauer Der Referee heute Abend ist Tom Bauer aus Neuhofen. Der 24-Jährige pfiff bisher noch kein Spiel von Köln oder Zwickau.

Farbenfrohes Spiel? Köln kassierte im letzten Spiel (2:2 in U'haching) vier Gelbe Karten, Zwickau gegen Mannheim zwei. Und heute? Gleich wissen wir es.

Enochs: "Über 1 zu 3 Punkten" Nach dem Remis gegen Mannheim kündigte FSV-Coach Enochs an, "über einen Punkt zu drei Punkten in Köln" kommen zu wollen. Enochs mahnte vor allem eine Verbesserung in der Chancenverwertung an.

FSV: Negativtrend gestoppt Mit dem 0:0 zuletzt gegen Mannheim hat Zwickau den Negativtrend von zuvor vier Niederlagen in Folge gestoppt. Gelingt heute ein Sieg? Mit zwei Siegen auswärts ist der FSV immerhin Elfter der Auswärtstabelle.

Maradona-Tod überschattet Spiel Die Partie in Köln wird natürlich überschattet von einer traurigen Nachricht aus der Welt des Fußballs. Legende Diego Maradona ist heute gestorben. Ein trauriger Tag für den Fußball.

Auch Enochs wechselt Beim FSV zwei Wechsel. Für Angreifer König spielt Wolfram, auf der Sechser-Position Hehne statt Reinhardt.

Rotation bei Köln Einige Wechsel beim Gastgeber. Viktoria-Coach Dotchev bringt gleich fünf Neue: Gottschling, Fritz, Risse, Bunjaku und Holzweller. Der Kölner Trainer hatte umfangreiche Wechsel bereits vorher angekündigt.

Mannschaften machen sich warm Die Aufstelllungen sind da - und die Teams machen sich bei rund 8 Grad im Sportpark Höhenberg warm.

Zwickaus Godinho verletzt Die Partie in Köln muss der FSV ohne Außenverteidiger Marcus Godinho bestreiten. Der 23-jährige Kanadier zog sich in der Partie gegen Mannheim einen Syndesmosebandanriss zu und fehlt damit wohl bis zum Jahresende. Das vermeldete die "Freie Presse" am Dienstag.

Hohe Heimsiege in der Vorsaison Bei den letzten beiden Aufeinandertreffen von Köln und Zwickau gab es jeweils hohe Siege der Heimteams: In Zwickau gewann der FSV 4:0, in Köln siegte die Viktoria 3:0.

Köln: Angst vor der Serie Köln ist nach gutem Saisonbeginn nun schon zwei Spiele ohne Sieg. Zu Hause wurden die letzten beiden Partien sogar verloren. Die Angst vor einem Deja vú ist groß: In der vergangenen Saison blieb Köln zwischen dem 9. und 21. Spieltag ohne Sieg. Coach Dotchev verspricht: "Die Manschaft wird nicht wieder so eine Serie starten."

Zuletzt beide Remis Am Wochenende spielten beide Klubs Unentschieden. Zwickau freute sich gegen Mannheim über ein 0:0 - der FSV spielte das zweite Mal in dieser Saison "zu Null". Köln kam in Unterhaching nach 2:0-Führung nicht über ein 2:2 hinaus.

Platz 5 gegen Platz 15 Gastgeber Köln steht nach starkem Saisonbeginn auf dem fünften Tabellenplatz. Zwickau ist dagegen Tabellen-15. Beide Teams trennen aber nur sechs Punkte.