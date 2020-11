Vier Neue bei Sandhausen Sandhausens neuer Trainer Michael Schiele hat gleich mal die Rotationsmaschine angeworfen. Bouhaddouz, Zenga, Taffertshofer und Scheu nehmen zunächst auf der Bank Platz. Dafür rücken Keita- Ruel, Röseler, Nartey und Contento in die Anfangsformation.

Für Sandhausen starten Fraisl - Diekmeier, Nauber, Zhirov, Contento - Nartey, Röseler, Linsmayer - Biada - Behrens, Keita-Ruel

Die Aufstellungen sind da! Aue-Coach Dirk Schuster schickt die identische Startelf aufs Feld, die bereits am vergangenen Wochenende drei Punkte einsackte: Männel - Strauß, Gonther, Ballas, Rizzuto - Gnjatic, Riese - Fandrich, Zolinski - Testroet, Krüger

"Wundertüte" Sandhausen Der Trainerwechsel stellt auch Dirk Schuster vor neue Aufgaben. "Es ist schwierig zu beurteilen, mit welcher taktischen Marschroute Sandhausen aufläuft", so Aues Fußballlehrer. Die Aufgabe gleicht einer "Wundertüte" man erwarte einen "hoch motivierten Gegner".

Schiele hat Rechnung offen Sandhausens neuer Coach wird sich mit Sicherheit noch an die bittere 0:3-Niederlage zum Saisonauftakt erinnern, die er mit Würzburg gegen die "Veilchen" kassierte. Nun bietet sich ihm früher als gedacht die Möglichkeit zur Revanche.

Neuer Coach für Sandhausen Am Donnerstag machte der SVS Nägel mit Köpfen und stellte mit Michael Schiele seinen neuen Übungsleiter vor. Der 42-Jährige stand zuletzt bei den Würzburger Kickers unter Vertrag und wird bereits am Samstag gegen Aue auf der Bank sitzen.

"Aus allen Rohren feuern" Aue-Coach Dirk Schuster gab im Rahmen der PK am Donnerstag schon einmal die Marschroute vor. "Wir müssen weiter aus allen Rohren feuern und fleißig punkten, um ein ruhiges Weihnachtsfest zu feiern."

Tore garantiert Da kommt Freude auf: Noch kein Zweitligaduell zwischen Aue und Sandhausen endete torlos. Im direkten Duell trafen beide Teams bisher 40 Mal ins Schwarze.

Man kennt sich... Die Begegnung zwischen den Sachsen und den Kurpfälzern entwickelt sich langsam aber sicher zu einem "Evergreen". In knapp zwölf Jahren stand man sich bereits 18 Mal gegenüber. In acht Duellen gelangen Sandhausen vier Siege, Aue durfte dagegen bereits acht Mal jubeln. So auch im Mai dieses Jahres.

Tabellensituation Es geht (wieder einmal) hoch her im Profi-Unterhaus. Nur vier Punkte trennen Aue (7. Platz) von Sandhausen (15.). Patzt die Konkurrenz könnten die "Veilchen" im Idealfall gar auf Rang zwei springen. Motivation sollte also genug vorhanden sein.

Neustart in der Kurpfalz In Sandhausen sieht die Situation gänzlich anders aus. Am vergangenen Wochenende setzte es bereits die vierte Saisonniederlage. Als Reaktion auf die sportliche Talfahrt wurde Trainer Uwe Koschinat am Dienstag von seinen Aufgaben entbunden.

"Richtig großen Schritt machen" Bis Weihnachten wartet ein straffes Programm auf die Sachsen. "Es sind noch 15 Punkte zu holen", weiß auch Pascal Testroet. Gegen Sandhausen "können wir einen richtig großen Schritt machen. Da kann man sich schon ein Stück absetzen", unterstrich Aues bis in die Haarspitzen motivierter Torjäger.

Aue zurück in der Erfolgsspur Es geht doch! Nach drei sieglosen Partien haben die "Veilchen" am vergangenen Sonntag wieder drei Punkte bejubeln dürfen. Dabei erwischte vor allem ein Jubilar einen exzellenten Tag.