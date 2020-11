Mal eine hübsche Kombination der Leipziger: Der Ball landet links bei Angelino, der annimmt und aus 12 m schießt - am langen Pfosten vorbei.

23' Chance für Bielefeld

So schnell kann es gehen: Tempo-Konter der Gäste, Upamecano will einen Freistoß, Seufert kommt so frei zum Schuss, verdaddelt den aber komplett.