Nagelsmann will, das sein Team Chancen "über Pressingmomente" kreiert. Da das aber auch Paris machen wolle, müsse man auch in Ballbesitz unter Druck Lösungen finden. Na ja, mal sehen.

PSG und Tuchel unter Druck

Paris muss eigentlich gewinnen. Denn bei Punktgleichheit am Ende in der Gruppe zählt der direkte Vergleich. Tuchel am Montag: "Wir müssen gewinnen, wir wollen gewinnen. Das ist für uns ein Finale in der Gruppe."