"Endlich belohnen" FCM-Cheftrainer Thomaß Hoßmang ist am Freitag 54 Jahre jung geworden. "Ich brauche keine Geschenke von ihnen", unterstrich Hoßmang auf der FCM-PK, "mich würde es freuen, wenn sie so wie zuletzt in der Englischen Woche auftreten", aber: "Jetzt brauchen wir das Ergebnis. Die Jungs müssen sich einfach mal belohnen."

Zwickau gegen die Heimschwäche Was dem FSV in dieser Saison bislang beständig den Weg in sicherere Tabellengefilde verbaute, ist die eklatante Heimschwäche. Nur das erste (gegen Haching) von sechs Heimspielen gewann Zwickau. "Wir müssen irgendwann diesen Bock zuhause umstoßen", sagte Trainer Joe Enochs. Am besten schon am Samstag gegen den FCM.

Beck trifft nach 141 Tagen Auch wenn der FCM gegen Rostock mit Ex-FCM-Coach Jens Härtel ein Ausrufezeichen im Keller verpasste, das 1:1 nach der bitteren Unterzahl- Pleite zuvor in Ingolstadt stimmte den Kapitän zuversichtlich: "Die Entwicklung ist da", sagte Christian Beck nach Abpfiff. Ihm war vor der Pause sein erstes Drittliga-Tor nach 141 quälend langen Tagen gelungen.

Zwickau fünf Spiele ohne Sieg Zwickau wartet seit dem 2:1 am 20. Oktober bei Dynamo auf den vierten Saisonsieg. Die folgenden zwei Corona-Spielabsagen brachten den FSV aus dem Rhythmus. Immerhin: Nach drei Pleiten in Serie sowie dem Chancenwucher gegen Mannheim (0:0) am Wochenende rettete Morris Schröter dann am Mittwochabend in der Nachspielzeit ein 1:1 bei Viktoria Köln.

Das Hier & Jetzt zählt Aber all das ist Schall und Rauch von Vorgestern. Das Hier und Jetzt zählt - und beide stecken in der tristen Tabellenregion fest. Zwickau ist mit zwölf Punkten derzeit 15., beim FCM sieht es bekanntermaßen noch ungünstiger aus: Die Blau-Weißen sind mit lediglich neun Punkten Vorletzter.

FSV kein gutes Pflaster für FCM Überhaupt sind die Zwickauer seit Längerem kein gutes Pflaster für den FCM. Die Elbestädter haben seit acht Spielen nicht mehr gegen den FSV gewinnen können. Der letzte Magdeburger Sieg datiert vom 19. November 2013. Das damalige 2:0 in Eckersbach leitete Christian Beck ein. Auf der anderen Seite bereits für den FSV aktiv: Davy Frick.

Letztes Duell im Januar Vor fast genau zehn Monaten hatten sich die beiden mitteldeutschen Konkurrenten zuletzt duelliert: Am 25. Januar zum Auftakt nach der letzten Winterpause drehten Viteritti und Wegkamp vor gut 17.500 Fans in Magdeburg mit einem Doppelschlag nach der Pause das Spiel noch mit 2:1 zugunsten des FSV.