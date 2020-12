Die Süper-Lig-Partie davor hat Basaksehir übrigens bei Besiktas verloren. Mehr Infos zu der ebenfalls torreichen Partie, Erdogans Liebling und dessen Form gibt es in unserem aktualisierten Gegnercheck.

Istanbul war letztes Wochenende auch nicht gerade prall: Nach einer 3:0-Führung (!) kassierte man erst das 1:3, in der Nachspielzeit noch zwei Tore und spielte nur 3:3. Das muss man auch erst mal schaffen.

Nagelsmanns Tipp: "Wichtig ist, dass er sich zurückerinnert an seine Zeit in der Türkei. Jetzt, wo wir schon mal hier sind, fällt es ihm leichter. Hier, wo er sehr erfolgreich war."

Letzten Samstag hatte RB zu Hause 2:1 gegen Bielefeld gewonnen. Auch hier war Glück im Spiel. Um in Istanbul zu bestehen, muss eine Leistungssteigerung her.

Was vom Hinspiel vor allem hängen geblieben ist: Angelinos Weltklasse-Tor. Wer da nicht mit der Zunge geschnalzt hat, hat den Fußball nie geliebt. ;-)

Der Sieg ohne Gegentor ist für RB schon viel wert - war aber auch mit etwas Glück verbunden. Denn in der zweiten Hälfte ließ man den Gästen viel Platz, zu viel Platz. Es rächte sich nicht.

Nagelsmann optimistisch

"Wir haben es in der eigenen Hand und sind nicht auf Dritte angewiesen", betonte RB-Coach Nagelsmann am Dienstag. "Wir sind guter Dinge und in der Lage, auch hier gewinnen zu können."