22' Gelbe Karte Erzgeb. Aue Ballas sieht für sein Einsteigen im Mittelfeld den Gelben Karton.

21' Nächster Abschluss... ...für Regensburg. Besuschkow zieht kurz vorm Sechzehner ab. Männel hält den zu platzierten Schuss aber sicher.

18' Regensburg weiter obenauf Die Bayern sind weiter das bessere Team und verzeichnen knapp 60 Prozent Ballbesitz. Aue wird sich hier und heute wohl ordentlich strecken müssen.

15' Aue jetzt besser in der Partie War das der Wachmacher für die Hausherren, die bislang nicht wirklich ins Spiel gefunden haben? Zolinski verzeichnet per Kopf den ersten Abschluss, die Kugel geht aber einen guten Meter neben dem rechten Pfosten vorbei. Allerdings stand Zolinski beim Pass von Krüger auch im Abseits.

14' Elfmeterkiller Männel Wie bereits am vergangenen Wochenende hält Martin Männel sein Team nach einem Elfmeter im Spiel. Aues Keeper hat damit fünf der vergangenen acht Strafstöße gehalten. Eine unfassbare Bilanz.

12' Männel hält! Wahnsinn! Aues Keeper Männel ahnt gegen Besuschkow die rechte untere Ecke und pariert das Leder ganz stark.

11' Elfmeter Jahn Regensburg! Es könnte noch bitterer kommen: Nach einem hohen Ball springt die Kugel Testroet im Strafraum an den Arm. Klare Sache!

8' Tor Jahn Regensburg! 0:1 Die Gäste führen nach einer Ecke! Aue bisher einfach zu schläfrig. Regensburg kann drei Eckstöße in Folge verzeichnen. Den dritten drückt Albers aus kurzer Distanz mit etwas Glück über die Linie.

6' Mutige Regensburger Die Gäste aus Bayern verstecken sich in den Anfangsminuten keineswegs. Immer wieder stößt die Mannschaft von Selimbegovic über die rechte Flanke vor. Aue bemüht sich derweil um einen kontrollierten Spielaufbau.

3' Erster Abschluss Die "Veilchen" können die Gefahr nach dem Standard zunächst entschärfen. Aus dem Hintergrund zieht anschließend Saller ab. Dessen Schuss segelt aber deutlich in den Oberrang.

2' Es wird gleich ruppig Regensburgs Vrenezi nimmt Tempo auf der rechten Außenbahn auf. Gonther kann ihn nur mit einem Foul stoppen. Das gibt Freistoß für den Jahn.

1' Anpfiff Auf geht's! Aue startet klassisch in Lila-Weiß. Die Gäste aus Regensburg kommen in Rot daher.

Es winkt Platz drei! Knapp zehn Minuten noch bis zum Anstoß im Erzgebirgsstadion. Mit einem erneuten Erfolg könnte Aue bis auf den dritten Tabellenrang springen. Bei einem Sieg mit vier Toren Unterschied winkt gar der zweite Platz.

Für die Regeldurchsetzung... ...ist heute Christof Günsch zuständig. Dem 34-Jährigen assistieren Florian Lechner und Julius Martenstein an den Seitenlinien.

Für Regensburg beginnen Meyer-Schade - Saller, Nachreiner, Elvedi, Wekesser - Moritz, Besuschkow - Vrenezi, Stolze - Albers, Caliskaner

Bussmann neu im Team Dirk Schuster verändert seine Mannschaft damit auf einer Position: Für den Gelb-Rot gesperrten John Patrick Strauss rückt Gaetan Bussmann in die Startelf.

Die Aufstellungen sind da! Für die "Veilchen" starten Männel - Bussmann, Gonther, Ballas, Rizzuto - Riese, Gnjatic - Fandrich, Zolinski - Testroet, Krüger

Vorfreude bei Testroet? Gut möglich. Schließlich traf der 30-Jährige mit Aue in jedem seiner drei Zweitligaspiele gegen Regensburg ins Schwarze. Übrigens war es immer das erste Tor für sein Team.

Premiere für Schuster? Seit seinem Amtsantritt im August 2019 konnte Aues Trainer noch nie drei Spiele in Folge mit seiner Mannschaft gewinnen. Die Vorzeichen stehen dieses Mal nicht schlecht - und das hat viele Gründe.

Personalsituation Definitiv fehlen wird Rechtsverteidiger John-Patrick Strauß, der sich zuletzt eine Gelb- Rot-Sperre einhandelte. Auch die Langzeitverletzten Malcolm Cacutalua, Fabian Kahlig und Erik Majetschak werden definitiv nicht zur Verfügung stehen.

"Bis ans Limit gehen" Weiter erklärte Aues Fußballehrer, dass man "dieselbe Mentalität, dieselbe Konzentration und den Mut zur Kreativität in die Waagschale werfen muss. Wir wollen alles investieren und bis ans Limit gehen."

Schuster warnt Mit Regensburg wartet eine "brutal schwierige Aufgabe", warnte Dirk Schuster auf der PK am Freitag. Die Bayern haben ihre Qualitäten vor allem in der Offensive und sind "jederzeit in der Lage, sich mit viel Tempo nach vorne durchzuspielen."

Männel bodenständig Mit einem gehaltenen Elfmeter gegen Sandhausen führte Aues Kapitän Martin Männel sein Team zuletzt auf die Siegerstraße. Im "SpiO"-Talk warnte der Torhüter vor allzu großer Euphorie. Der Fokus liegt weiterhin auf dem Klassenerhalt.

Lieblingsgegner aus Regensburg Die Bayern sind ein gern gesehener Gast in Aue. Die "Veilchen" entschieden die letzten drei Partien allesamt zu ihren Gunsten. Insgesamt kommt Aue auf satte neun Erfolge in 14 Spielen. Die letzte Niederlage ist bereits mehr als 10 (!) Jahre her, damals noch in der 3. Liga...

Weiter, immer weiter "Eine richtig gute Mannschaft ist nach einem gewonnenen Spiel nicht zufrieden und lehnt sich nicht zurück, sondern ist geil drauf, den nächsten Erfolg einzufahren", so Aue-Coach Dirk Schuster nach dem letzten Auftritt. Die Marschroute darf getrost auch für die kommende Partie gelten.

Aue im Aufwind Es läuft im Lößnitztal. Sechs Punkte und sieben Tore aus den letzten beiden Partien sprechen eine eindeutige Sprache. Vor allem der jüngste Auftritt in Sandhausen wird Fans und Spielern ein Lächeln auf die Lippen gezaubert haben.