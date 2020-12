... Doch dann folgten die vielleicht irrsten 30 Minuten der deutschen Fußballgeschichte und Uerdingen stürmte mit sechs Treffern ins Halbfinale. Es ist der bisher größte Erfolg in der Vereinsgeschichte und ging als "Wunder von Grotenburg" in die Geschichte ein.

Am 19. März 1986 schaffte der KFC Uerdingen ein schier unglaubliches Comeback gegen Dynamo Dresdem im Europapokal. Das Viertelfinal- Hinspiel hatte der KFC mit 0:2 verloren und auch im Rückspiel stand es zur Pause schon 3:1 für Dynamo...

Hiobsbotschaft

Sportlich läuft es bei den Sachsen wie am Schnürchen zurzeit. Doch am Mittwoch gab es die Hiobsbotschaft aus dem Vereinslazarett: Paul Will hat sich gegen Duisburg einen Außenbandeinriss zugezogen und wird nun mehrere Wochen fehlen.