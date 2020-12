"Es ist die Kunst, die Leistung immer wieder zu bestätigen. Das haben wir auch heute vor", so der Coach vor dem Spiel.

Nach zuletzt drei Siegen und drei Unentschieden geht der Blick des mäßig gestarteten HFC nach oben. Mit einem Sieg heute ist man in der Spitzengruppe um Rostock, Ingolstadt und Dresden.

Erfolgssgarant Boyd

Mit dem zweifachen Doppelpack in den vergangenen zwei Spielen schwebt Torjäger Boyd aktuell auf Wolke sieben. "Es ist einfach nur ein geiles Gefühl, wie erfolgreich wir diese englischen Wochen gestaltet haben. Wir sind in einem Flow, dürfen aber jetzt nicht abheben", so Boyd.