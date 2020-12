Poulsen und die Hacke Unser Radioreporter Philipp Weiskirch hat erst am vergangenen Wochenende im Spiel gegen Bremen gezeigt, was für ein guter Techniker Yussuf Poulsen ist. Wie auch immer - Hauptsache der Ball landet am Ende im Netz.

Nkunku fällt aus Christopher Nkunku wird die Reise nach Hoffenheim aufgrund von Sprunggelenksproblemen hingegen nicht mit antreten können. Gleiches gilt für die rekonvaleszenten Benjamin Henrichs, Lukas Klostermann und Konrad Laimer. Auch die an Covid-19 erkrankten Hee-Chan Hwang und Lazar Samardzic stehen weiter nicht zur Verfügung.

Bilanz spricht für RB Viel zu holen gab es für Hoffenheim gegen Leipzig in letzter Zeit nicht. Die beiden Aufeinandertreffen in der vergangenen Saison entschieden die Sachsen für sich. Auch die Gesamtbilanz spricht klar für die Leipziger, die in neun Partien fünf Mal als Sieger vom Platz gingen. Hoffenheim konnte hingegen nur zwei Mal drei Punkte einfahren.

"Gewisse Konstanz reinkriegen" Für Titelkampfansagen hält es Nagelsmann zu früh. Vielmehr komme es darauf an, beständig über die gesamte Saison zu punkten und eine "gewisse Konstanz reinzukriegen". Dann wird man Ende auch um Titel mitspielen.

Nagelsmann warnt vor Ex-Klub Trotz der Favoritenrolle ist der Respekt bei Julian Nagelsmann und RB Leipzig vor dem kommender Gegner groß. "Sie haben in der Liga deutlich zu wenig Punkte auf dem Konto im Verhältnis zu der Art und Weise wie sie spielen", sagte Leipzigs Trainer am Dienstag auf der PK.

RB scheitert mit Pokal-Verlegung Auch kurz vor Weihnachten müssen die Sachsen noch einmal auf den Rasen. Dem Antrag, das DFB-Pokal- Spiel gegen den FC Augsburg zu verschieben wurde nicht stattgegeben.

Brandgefährliche Spanier Generell zeigt sich Olmo in dieser Spielzeit hervorragend aufgelegt, verbuchte bereits fünf Assist und erzielte am Samstag gegen Bremen einen wunderschönen Treffer. Sein Landsmann Angelino steht ihm dabei in nichts nach. Allein sein Auftritt in der Champions League letzte Woche gegen ManU war zum Zungeschnalzen.

Sticht Olmo wieder zu? Beim letzten Aufeinandertreffen beider Teams stach besonders ein Spieler heraus: Dani Olmo. Der quirlige Spanier markierte beim 2:0-Erfolg im Juni beide Treffer und entschied die Partie quasi im Alleingang.

Apropos Nagelsmann Für den 33-jährigen Fußballlehrer bedeutet die Reise in den Kraichgau eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Zwischen 2016 und 2019 hatte Nagelsmann bei der TSG das Traineramt inne, ehe er bei RB anheuerte. Vor allem der dritte Tabellenplatz zum Abschluss der Saison 2017/18 war ein Ausrufezeichen.

Kompliment vom Coach "Zäh", sei man nur ins Spiel gekommen, erklärte Nagelsmann nach der Partie. "Wir haben das trotzdem gut zu Ende gespielt. Die Art und Weise, wie die Jungs das heute angenommen haben, stellt mich zufrieden."

RB schwimmt auf der Erfolgswelle Aktuell läuft es für das Team von Julian Nagelsmann wie am Schnürchen. Nach dem Einzug ins Achtelfinale der Königsklasse gaben sich die Sachsen auch am Samstag keine Blöße und rangieren nach dem Sieg gegen Werder Bremen weiter in der Spitzengruppe.