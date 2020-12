Der Tabellenfünfte tritt beim Liga- Fünfzehnten an. Zuletzt gewann Leipzig vier Mal in fünf Partien und schlug dabei u.a. im Ost-Duell den SC Magdeburg.

Hallo und herzlich willkommen...

... zum letzten Auswärtsspiel des SC DHfK DHfK Leipzig. Blickt man allein auf die Statistik, ist den Handballern des SC DHfK Leipzig der Sieg am Abend in Minden sicher. Sieben von acht Spielen in der 1. Liga konnte der SC DHfK für sich entscheiden.