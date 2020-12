Eine Änderung bei Dynamo Kauczinski vertraut weitestgehend seiner Startelf vom vergangenen Dienstag. Einzig Königsdörffer rückt für Sohm in die Offensive

Für Viktoria Köln starten Mielitz - Holthaus, Koronkiewicz, Lanius, Stellwagen - Fritz, Lorch - Cueto, Klingenburg, Holzweiler - Seaton

Die Aufstellungen sind da! Dynamo beginnt mit Broll - Becker, Ehlers, Knipping, Meier - Stark, Kade - Königsdörffer, Weihrauch, Daferner - Hosiner

Dynamos Geistertickets boomen Übrigens: Vor dem DFB-Pokal- Heimspiel gegen Darmstadt am Dienstag (das ohne Zuschauer stattfinden muss) haben die Fans bereits mehr als 55.000 Geistertickets gekauft. Ins Rudolf- Harbig-Stadion passen normalerweise 30.000 Zuschauer...

Personal Kurzfristige Ausfälle gibt es bisher nicht zu vermelden. Die verletzten Marco Hartmann, Sebastian Mai, Paul Will, Chris Löwe ud Luka Stor fehlen wie schon zuletzt.

Wiedersehen mit Klingenburg Vergangene Saison streifte sich René Klingenburg noch das Dynamo- Dress über. Mittlerweile schnürt er in Köln die Schuhe, konnte sich in dieser Spielzeit aber noch nicht wirklich in den Vordergrund spielen.

Kauczinski warnt SGD-Coach Kauczinski geht mit gehörigem Respekt in das Duell gegen die Viktoria: "Ich zähle Köln immer noch zu den besten Teams der Liga. Die Mannschaft ist hochkarätig besetzt mit Spielern, die schon höherklassig gespielt haben."

Weihrauch in Topform Dynamos offensiver Mittelfeldspieler zeigte sich in den letzten Wochen blendend aufgelegt. Der 26-jährige Rechtsfuß verbuchte in den letzten sechs Partien starken acht Scorerpunkte.

Premierenduell Das kommt auch nicht alle Tage vor: Noch nie standen sich beide Mannschaften in einem Pflichtspiel gegenüber. Viktoria Köln ist allerdings auch noch nicht allzu lange im Profifußball dabei. Erst letztes Jahr stieg man in die 3. Liga auf.

Niederlage für Viktoria Die Kölner gingen am Mittwoch hingegen leer aus. Mit 0:2 musste man sich dem KFC Uerdingen geschlagen geben. Es war bereits die sechste Pleite für die Rheinländer in dieser Saison.

"Geiles Spiel" Entsprechend positiv fiel das Fazit von SGD-Trainer Markus Kauczinski nach der Partie aus. Stichwort: "Geiles Spiel, geiles Gefühl..."

Dynamo mit dem Sieger-Gen In den letzten Wochen lief es wie am Schnürchen an der Elbe. Aus den letzten sieben Partie fuhr Dynamo satte 19 Punkte ein und steht damit an der Tabellenspitze. Auch am Mittwoch gab es einen deutlichen Erfolg gegen Verl.