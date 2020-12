Heimschwacher FSV

Mit einem Erfolg am Sonntag könnten die Zwickauer auch gleich noch einen weiteren Makel der aktuellen Spielzeit angehen: die Enochs-Elf steht mit nur einem Sieg in sieben Spielen auf dem letzten Platz der Heimtabelle. In der GGZ-Arena wurde, nach dem Auftakterfolg gegen den SpVgg Unterhaching, nur noch ein weiterer Zähler eingefahren.