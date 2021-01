Viel Umbauen muss dagegen sein MSV- Pendant Lettieri: Für Sauer (5. Gelbe), Vermeij (verletzt) und den 17-jährigen Hettwer rücken der Ex- Jenaer Volkmer, Bitter und Mickels in die Startelf im Vergleich zum 1:0 gegen Meppen. Palacios sitzt zumindest auf der Bank.

Und noch etwas Aktuelles aus Meiderich: Der frühere RB-Leipzig- Spieler Federico Palacios wechselt kurzfristig auf Leihbasis von Jahn Regensburg an den Niederrhein. Für einen Einsatz heute Abend dürfte es aber wohl noch nicht reichen.

In rund viereinhalb Stunden rollt der Ball in Duisburg. Schiedsrichter der Partie wird Dr. Robert Kampka aus Mainz sein. Ihn assistieren Jan Dennemärker und Andreas Hummel.

Der Magdeburger Coach Hoßmang hofft gegen Duisburg auf eine ähnliche Leistung wie am vergangenen Sonnabend gegen Unterhaching, wie er am Dienstag bei der Spieltags-PK erklärte.

Nun ist klar, dass der Stürmer gegen Magdeburg nicht spielen kann. Wie die Duisburger am Montagabend meldeten, fällt Vermeij mit einer Innenbandruptur im rechten Knie auf unbestimmte Zeit aus.

In sieben Partien gab es noch keinen Dreier für Magdeburg gegen Duisburg. In der Liga gewann der MSV dreimal, dazu kommen drei Remis. Außerdem setzten sich die Meidericher 2003/04 im DFB-Pokal gegen den FCM nach Elfmeterschießen durch.

MSV siegt gegen Meppen

Duisburg konnte am Sonntag ebenfalls gewinnen, durch ein Tor von Wilson Kamavuaka gab es ein 1:0 gegen den SV Meppen. Durch den ersten Dreier in diesem Jahr gab der MSV die Rote Laterne wieder an Lübeck ab.