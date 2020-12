Und bei Nürnberg so? Bester Torschütze ist der bullige Stürmer Schäffler (89 kg, sechs Tore). Um ihn herum wirbelt Lohkemper (vier Tore). Aufpassen muss Aue auch auf die möglichen Vorbereiter im Mittelfeld, beispielsweise Nürnberger, der in dieser Saison die beste Laufleistung aller Nürnberger aufweist (11,7 km pro Spiel).

Spieler im Fokus: Testroet

Alles überragender Spieler beim so überzeugenden Sieg gegen den KSC war Pascal Testroet, der beim 4:1-Sieg das erste sowie letzte Tor auflegte und zwischendurch noch selbst einen Doppelpack schnürte. Damit war er erstmals in seiner Zweitligakarriere in einem Spiel an vier Toren beteiligt. Testroet kommt nun auf 8 Tore nach 12 Spieltagen.