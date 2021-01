Da ist der erste Schuss im Spiel. Aber der Ball von Burger ist viel zu harmlos und landet in den Armen von Jurjus.

Der KFC hat in der Anfangsphase deutlich mehr Ballbesitz. Magdeburg steht sehr tief.

Der Ball rollt. Krefeld hatte Anstoß. Der FCM spielt im gewohnten blau- weiß, der KFC ganz in gelb.

So langsam versammeln sich die Ersatzspieler auf ihren Plätzen und auch die 22 Spieler, die gleich auf dem Rasen zu Gange sein werden, kommen inzwischen auf das Feld. Gleich geht's los.

Es ist kalt in Magdeburg. Die Temperaturen sind um die null Grad und der Rasen hat auch schon bessere Zeiten erlebt. Es sind einige Löcher auf dem Geläuf zu erkennen.

KFC-Trainer Stefan Krämer leitet die sportlichen Geschicke der Krefelder. Bei einem Erfolg heute würde er zum 100. Mal siegreich von einem Drittliga-Rasen gehen - und das ausgerechnet gegen seinen Ex- Klub.

Auch Uerdingen strotzt nicht gerade vor Offensiv-Power. Mit 14 Treffern ist der KFC Vorletzter in dieser Kategorie. Achtmal blieb das Team von Ex-FCM-Coach Stefan Krämer sogar torlos. Zusammen haben FCM und KFC genauso viele Tore erzielt, wie der Aufsteiger SC Verl.

Größtes Manko war bislang der Abschluss. 13 geschossene Tore stehen beim FCM aktuell zu Buche. Das ist der schlechteste Wert in der 3. Liga. Die beiden Neuzugänge im Offensivbereich sind also bitter nötig.

Der 1. FC Magdeburg blickt bisher auf eine völlig verkorkste Saison. In 15 Saisonspielen gelangen nur drei Siege, mit insgesamt 14 Punkten ist der Traditionsclub Letzter in der 3. Liga.

Trainer Hoßmang kann im ersten Spiel des Jahres 2021 wahrscheinlich schon auf zwei Neuzugänge bauen. Am Mittwoch wurde mit Saliou Sané ein Stürmer verpflichtet. Der 28-Jährige wurde aus Würzburg ausgeliehen. Tags zuvor hat der FCM schon Baris Atik verpflichtet.

Der 1. FC Magdeburg steigt am Samstag wieder in der Spielbetrieb ein. Gegner am 18. Spieltag ist der KFC Uerdingen. Wie gewohnt stimmen wir Sie hier auf die Partie ein.