Türkgücü konnten die beiden letzten Spiele im Jahr 2020 erfolgreich gestalten. Dynamo gelang das mit einem 0:3-Dämpfer gegen Darmstadt im Pokal nicht. Dennoch: Die SGD sammelt in der Liga zuletzt 22 von 24 möglichen Punkten.

Elf Punkte trennen beide Teams. Dynamo grüßt vom Platz an der Sonne, Türkgücü ist Neunter.

Kurz vor dem Spiel konnten wir Dynamos neuen kaufmännischen Geschäftsführer Jürgen Wehlend im SpiO-Talk begrüßen. Sein Ziel ganz klar: Dynamo soll mittel- bis langfristig wieder in die Bundesliga.

Die Aufstellungen sind da. Türkgücü nimmt keine Änderungen vor im Vergleich zum letzten Spiel im Dezember. Dynamo spielt mit Stefaniak und Sohm für Weihrauch und Daferner im Vergleich zum DFB- Pokal am 22. Dezember.

Am Freitag haben wir noch über die Sorgen von Türkgücü München berichtet, was den Ausstieg von Investor Kivran betrifft. Heute teilte der Verein mit, dass Kivran nun doch bleibt.

Dynamo mit Personalsorgen

Die Liste der prominenten Ausfälle bei den Dresdnern wird länger und länger. Wie SGD-Coach Kauczinski am Freitag mitteilte, wird Patrick Weihrauch am Montag in München fehlen. Neben Sebastian Mai, Marco Hartmann und Chris Löwe fehlt Dynamo damit die vierte Stammkraft.