Durch die gestrige Niederlage der Bayern kann RB heute aus eigener Kraft die Tabellenspitze erklimmen. Bei zwei Punkten Rückstand auf den Rekordmeister müssen die Leipziger den BVB dafür aber in jedem Fall schlagen.

Immer wieder geisterte ein kolportiertes Interesse der Dortmunder an Leipzigs Übungsleiter durch die Medien. Nagelsmann machte vor dem Duell mit dem BVB nun deutlich: "Es gibt für niemanden in Leipzig einen Grund, nervös zu werden. Es gibt keine Passung und auch keine Notwendigkeit. Ich habe meine Ziele mit Leipzig."

Der BVB sei eine "unglaublich talentierte Mannschaft", warnte RB- Coach Julian Nagelsmann im Vorfeld: "Sie haben die höchsten Ballbesitzwerte in der Liga und sind gerade im letzten Drittel mit einer unglaublichen fußballerischen Qualität gesegnet."

Szoboszlai-Debüt verschiebt sich

Ein Debüt von Neuzugang Dominik Szoboszlai kommt am Samstag nicht in Frage. Das 20-jährige Mittelfeldtalent laboriert an einer Adduktoren- Verletzung und wird frühestens im Februar zur Verfügung stehen.