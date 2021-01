SCP-Trainer Steffen Baumgart nimmt eine Änderung im Vergleich zur Niederlage gegen Düsseldorf vor. Für Ingelsson rückt Schallenberg in die Startformation.

Gleichzeitig warnte Aues Trainer vor dem kommenden Gegner. "Sie gehören von der Qualität der Mannschaft ins obere Drittel" und verfügen über ein "brutales Offensivspiel", so Schuster: "Es wartet eine Hammeraufgabe".

"Die Mentalität spricht für die Mannschaft", erklärte Dirk Schuster im Vorfeld. "Die aktuelle Ausbeute ist ein gutes Fundament, auf das wir weiter aufbauen wollen. Ich bin optimistisch, dass wir in Paderborn etwas mitnehmen und punktemäßig weiter an unserem Winterspeck arbeiten können."

Fandrich lobt Schuster

Aues Mittelfeldspieler Clemens Fandrich findet gute Gründe für den bisher so erfolgreichen Saisonverlauf. "Was Dirk Schuster uns vermittelt, fruchtet brutal", sagte Fandrich in der "Freien Presse" über die starke Defensive der Auer. "Wir werden extrem dafür sensibilisiert, dass wir das Hauptaugenmerk darauf haben, gut zu verteidigen."